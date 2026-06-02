A Ferrara, il concerto di Vasco si è svolto con grande partecipazione, portando in città migliaia di fan. La musica ha riempito le strade e gli spazi pubblici mentre sono state aperte diverse mostre d’arte per accogliere i visitatori. La viabilità in alcune zone è stata modificata, con percorsi alternativi per gli studenti delle scuole nelle aree interessate dai lavori o chiusure temporanee.

? Domande chiave Come cambierà la viabilità per gli studenti delle scuole in zona rossa?. Quali mostre d'arte sono state programmate per accogliere i fan?. Come gestirà il Comune l'arrivo dell'88% di spettatori fuori provincia?. Dove si trovano gli sportelli mobili per informazioni su parcheggi e trasporti?.? In Breve L'88% degli spettatori arriverà da fuori provincia a Ferrara.. Mostre dedicate ad Andy Warhol ai Diamanti e Guido Harari alla Rotonda Foschini.. L'illustratore Alberto Lunghini ha realizzato un countdown di opere ad acquerello.. Accesso garantito via Liuzzo per gli istituti Carducci e Iti nella zona rossa.. Vasco Rossi a Ferrara: il doppio concerto al Parco urbano scatena l’attesa per venerdì e sabato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco a Ferrara: città in festa tra musica e mostre d’arte

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