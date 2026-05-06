Festa di fine anno alla Natalia Ginzburg tra letture di Simone Maretti e mostre d' arte

Venerdì 8 maggio si è tenuta la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, nella biblioteca Berselli. Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati e si sono svolte letture di Simone Maretti. La serata ha previsto anche esposizioni di mostre d’arte, coinvolgendo partecipanti e visitatori in un momento di condivisione culturale.

Venerdì 8 maggio in biblioteca Berselli la consegna degli attestati e le letture di Simone MarettiSerata conclusiva dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università per la Libera Età Natalia Ginzburg. Venerdì 8 maggio appuntamento alla biblioteca comunale Edmondo Berselli per la chiusura dei corsi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Giampiero Ingrassia al Bobbio con il capolavoro di Natalia Ginzburg "Ti ho sposato per allegria"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... "Ti ho sposato per allegria": amore, relazioni e diseguaglianza sociale secondo Natalia GinzburgUn matrimonio improvviso tra due mondi lontanissimi: Pietro, uomo borghese e abitudinario, e Giuliana, ragazza vivace e disordinata, reduce da una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festeggia la fine dell’anno scolastico all’Hostaria dei Campi. E’ già il momento di prenotare; Festa di benvenuto per i nuovi nati; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]. Sequestrata la droga per le feste di fine anno. Il blitz nei fortini di OstiaArresti in flagranza di reato, denunce e fermi. Il sequestro delle sostanze stupefacenti destinate alle feste di fine anno a Roma. È questo l’esito di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri ... romatoday.it Bologna, i residenti dei Colli: «Pattume ovunque, gli studenti del Minghetti come Visigoti alla festa di fine anno a Villa Spada e ai 300 scalini. Rispettino la natura»Alla luce di quel che accadde poco meno di un anno fa, il comitato Comicolli se la gioca d'anticipo e scrive al preside del Liceo Minghetti di Bologna per assicurarsi che la festa di fine anno per il ... corrieredibologna.corriere.it In occasione della Festa della Mamma, Good Samaritan ODV organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un - facebook.com facebook