Varuna conquista la vittoria ORC Arca domina ancora il tempo
Varuna ha vinto la classifica ORC alla 151 Miglia, superando oltre 130 imbarcazioni. Arca ha mantenuto il primo posto sul tempo, continuando la sua serie di successi. I membri del team hanno espresso soddisfazione per la difficile regata. La competizione si è svolta tra condizioni di vento variabile e mare impegnativo. Nessun dettaglio sulle altre posizioni o sulle strategie adottate.
"Siamo felici, molto, perché è stata una 151 Miglia difficile e perché abbiamo vinto una classifica che contava oltre 130 barche". Con queste parole Dario Levi commenta il successo di Varuna (Fremito d’Arja) nella classifica overall ORC della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026, la regata d’altura partita da Livorno con 191 imbarcazioni e conclusa a Punta Ala. Il Trofeo Challenge assegnato al vincitore in tempo reale va invece ad Arca SGR, il Maxi di 100 piedi di Furio Benussi, timonato dal fratello Gabriele e con Giulia Ascione navigatrice. Per l’equipaggio si tratta della quinta affermazione nella storia della manifestazione e della terza consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Regata dei Tre Golfi, Summer Storm domina la prova d’altura del Mondiale ORC 2026Si è conclusa la 71ª edizione della Regata dei Tre Golfi, valida come prova d’altura del Mondiale ORC 2026.
Gt Cup Europe: Pedrini domina la Porsche e conquista il 4° postoDurante l'ultima tappa della Gt Cup Europe sul circuito di Portimão, il diciassettenne cesenate Pedrini ha ottenuto il quarto posto in una gara in...
Argomenti più discussi: Varuna conquista la vittoria ORC . Arca domina ancora il tempo; 151 Miglia 2026: Arca SGR vince in reale, Varuna conquista il Trofeo ORC nella regata d’altura da Livorno a Punta Ala; 151 Miglia 2026: Arca SGR in reale, Varuna in ORC.
Conclusa la 151 Miglia 2026: vittoria in reale per Arca SGR di Furio Benussi, mentre il Trofeo ORC va a Varuna di Dario Levi. 191 barche al via da Livorno a Punta Ala in una regata segnata da vento leggero e grande strategia. Tutti i risultati su Velaveneta.it facebook