Varuna ha vinto la classifica ORC alla 151 Miglia, superando oltre 130 imbarcazioni. Arca ha mantenuto il primo posto sul tempo, continuando la sua serie di successi. I membri del team hanno espresso soddisfazione per la difficile regata. La competizione si è svolta tra condizioni di vento variabile e mare impegnativo. Nessun dettaglio sulle altre posizioni o sulle strategie adottate.

"Siamo felici, molto, perché è stata una 151 Miglia difficile e perché abbiamo vinto una classifica che contava oltre 130 barche". Con queste parole Dario Levi commenta il successo di Varuna (Fremito d’Arja) nella classifica overall ORC della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2026, la regata d’altura partita da Livorno con 191 imbarcazioni e conclusa a Punta Ala. Il Trofeo Challenge assegnato al vincitore in tempo reale va invece ad Arca SGR, il Maxi di 100 piedi di Furio Benussi, timonato dal fratello Gabriele e con Giulia Ascione navigatrice. Per l’equipaggio si tratta della quinta affermazione nella storia della manifestazione e della terza consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Varuna conquista la vittoria ORC . Arca domina ancora il tempo

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