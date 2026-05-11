Si è conclusa la 71ª edizione della Regata dei Tre Golfi, valida come prova d’altura del Mondiale ORC 2026. La barca TP52 Summer Storm, di proprietà di un armatore americano, ha vinto la competizione conquistando le line honours e la vittoria in compensato. La regata si è svolta lungo le acque italiane, coinvolgendo numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni.

Si conclude la 71esima Regata dei Tre Golfi. Line Honours e vittoria in compensato al TP52 Summer Storm dell’americano Andrew Berdon. Si è conclusa la 71ª Regata dei Tre Golfi, partita da Napoli dalla Rada di Santa Lucia alle ore 17.00, prova offshore del Campionato del Mondo ORC 2026 e momento centrale della Tre Golfi Sailing Week. Organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), e supportata da Rolex e Loro Piana, la 71ª Regata dei Tre Golfi si conferma uno degli appuntamenti più iconici della vela d’altura internazionale, cuore della Tre Golfi Sailing Week.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Regata dei Tre Golfi, Summer Storm domina la prova d’altura del Mondiale ORC 2026

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