Gt Cup Europe | Pedrini domina la Porsche e conquista il 4° posto

Durante l'ultima tappa della Gt Cup Europe sul circuito di Portimão, il diciassettenne cesenate Pedrini ha ottenuto il quarto posto in una gara in cui ha dominato nella categoria delle Porsche. Con questa prestazione, ha accumulato punti importanti nel campionato. La sua partecipazione ha rappresentato un debutto significativo in questa competizione.

Il diciassettenne cesenate Pedrini ha esordito con un piazzamento significativo nella Gt Cup Europe, ottenendo punti preziosi sul tracciato portoghese di Portimão. Al volante della Porsche 992 Gt3 numero 27 del team Faems Team by Ebimotors, il pilota ha collaborato con il compagno di squadra Matteo Martinelli per inaugurare la stagione nell’Autódromo Internacional do Algarve. Adattamento tecnico e primi risultati in pista. L’avvio della nuova stagione è stato caratterizzato da una sfida tecnica non indifferente per la coppia composta da Pedrini e Martinelli. Il passaggio alla nuova vettura ha imposto al pilota romagnolo di ricalibrare completamente il proprio stile di guida, dato che la gestione della Porsche 992 Gt3 risulta profondamente diversa rispetto alla Lamborghini Huracán utilizzata nel corso dell’ultima stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gt Cup Europe: Pedrini domina la Porsche e conquista il 4° posto Notizie correlate Motori, buona la prima per Giacomo Pedrini: a punti al debutto nella Gt Cup EuropeL’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo... GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoLa tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PEDRINI AL VIA DELLA GT CUP EUROPE A PORTIMÃO CON PORSCHE 911 GT3; GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a Portimao; GT Cup Europe 2026 Portimao: Ebimotors al via; Ferrari 296 GT3 Evo, primi riscontri nel GT WC Europe. Motori, buona la prima per Giacomo Pedrini: a punti al debutto nella Gt Cup EuropeL’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo appuntamento della Gt Cup Europe 2026 ... cesenatoday.it GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoGT Cup Europe: i risultati del primo week end di corsa del 2026 disputatosi in Portogallo a Portimao. Classifiche e foto ... ilgiornaledigitale.it L’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo appuntamento della Gt Cup Europe 2026 facebook