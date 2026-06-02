Un violento acquazzone ha provocato allagamenti e disagi nel Varesotto e nell’Alto Milanese. Sottopassi sono stati sommersi dall’acqua, costringendo alcuni automobilisti ad abbandonare le vetture intrappolate. La pioggia intensa ha trasformato le strade in veri e propri fiumi, creando situazioni di emergenza e blocchi sulla viabilità locale. Non sono stati segnalati feriti, ma numerosi mezzi sono rimasti coinvolti nelle aree più colpite. La situazione rimane critica in alcune zone, con interventi in corso delle squadre di emergenza.

2 giugno 2026 – Pioggia torrenziale, strade trasformate in fiumi e automobilisti costretti ad abbandonare i propri veicoli. Il violento fronte temporalesco che oggi, martedì 2 giugno, ha colpito il Varesotto e l'Alto Milanese ha provocato pesanti disagi in tutto il territorio, con sottopassi allagati, alberi abbattuti e decine di richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. Le immagini più impressionanti arrivano da Castellanza, dove il sottopasso di via Monsignor Colombo è stato completamente invaso dall'acqua. Alcune automobili sono rimaste bloccate nel tratto sommerso e gli occupanti, per mettersi in salvo, sono stati costretti a salire sul tetto delle vetture in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varesotto e Alto Milanese messi in ginocchio dal diluvio: sottopassi sommersi e auto intrappolate

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