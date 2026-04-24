La Regione Lombardia ha deciso di destinare 15 milioni di euro per sostenere 18 iniziative nell'Alto Varesotto. Questi fondi sono destinati a finanziare progetti che riguardano sia la digitalizzazione delle imprese sia il recupero e la valorizzazione dei borghi tra Ganna e Arcisate. L’obiettivo è favorire lo sviluppo locale attraverso interventi mirati in diverse aree della zona.

? Cosa sapere La Regione Lombardia stanzia 15 milioni di euro per 18 progetti nell'Alto Varesotto.. I fondi finanziano la trasformazione digitale e il rilancio dei borghi tra Ganna e Arcisate.. Attraverso i sentieri di Ganna e le strade di Arcisate, il governatore Fontana e la delegazione regionale hanno tracciato un percorso di rinnovamento per l’Alto Varesotto con un investimento complessivo di quasi 15 milioni di euro destinati a 18 progetti strategici. Il tour denominato Lombardia autentica ha portato la politica regionale a toccare con mano la realtà delle aree interne, dove la morfologia del territorio e le dinamiche sociali richiedono soluzioni su misura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Varesotto: 15 milioni per rilanciare borghi e imprese

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