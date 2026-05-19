Negli ultimi anni, nell’Alto Varesotto si sono verificati diversi episodi di intimidazioni e incendi di automobili, che fino a oggi erano stati considerati eventi isolati. Tuttavia, un'indagine durata mesi ha portato a un processo che si è concluso con dodici condanne, per un totale di settant’anni di carcere. Le accuse riguardano un metodo di stampo mafioso, utilizzato per esercitare pressione e mantenere il controllo sul territorio. I dettagli delle sentenze sono stati resi noti nelle ultime ore.

Per anni quei roghi di auto, le minacce sussurrate a mezza voce e le intimidazioni rimaste nell’ombra erano sembrati episodi isolati. Fatti gravi, certo, ma difficili da collegare tra loro. Oggi, dopo anni di indagini e un processo lungo e complesso, il Tribunale di Varese dà una risposta netta: dietro quei reati c’era un sistema criminale che utilizzava modalità tipiche della mafia per controllare il territorio. Si è chiuso così il processo “Nerone“, una delle inchieste più importanti degli ultimi anni nel Nord della provincia di Varese, con dodici condanne per 70 anni di carcere. La sentenza pronunciata dai giudici del Tribunale di Varese viene già definita storica perché per la prima volta in quell’area viene riconosciuto il ricorso al cosiddetto metodo mafioso in reati comuni come estorsioni, usura, violenze e traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metodo mafioso nell’Alto Varesotto. Dodici condanne per settant’anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Incendi, violenze e intimidazioni: 12 condanne, riconosciuto il metodo mafioso per la prima volta nell’Alto VaresottoVarese – Si chiude con una raffica di p esantissime condann e il processo Nerone, nato dalle indagini dei carabinieri su violenze, incendi e...

Leggi anche: Napoli, estorsioni e rapina con metodo mafioso: cinque arresti nell’area flegrea

Incendi, violenze e intimidazioni: 12 condanne, riconosciuto il metodo mafioso per la prima volta nell’Alto VaresottoSi chiude con quasi 70 anni complessivi di carcere il processo Nerone. Secondo i giudici, gli imputati agivano sfruttando la forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata, vantando legami c ... ilgiorno.it

Dodici condanne nel primo processo che riconosce metodo mafioso nel Varesotto. Esponente vicino alla cosca Giampà di Lamezia TermeSi chiude con 12 condanne e pene complessive per quasi 70 anni di reclusione il processo 'Nerone', nato da un’indagine dei carabinieri su una serie di ... catanzaro.gazzettadelsud.it