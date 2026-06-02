Varese 80 anni di Repubblica | onorificenze tra pioggia e musica

Notizia in breve

A Varese si è svolta una cerimonia per celebrare gli 80 anni di Repubblica, con un evento in piazza sotto la pioggia. Durante la mattinata, alcune persone sono state premiate con il titolo di Cavaliere. Le autorità si sono esibite in un alzabandiera, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione ha coinvolto cittadini, musicisti e rappresentanti istituzionali, tutti presenti per onorare questa ricorrenza.