Celebrati gli 80 anni della Repubblica tra corone d' alloro cerimonia militare interforze e le onorificenze al merito

Nella giornata odierna, in occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica, si è svolta una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Caserta in collaborazione con la Brigata bersaglieri "Garibaldi" e la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.Le celebrazioni hanno avuto inizio con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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