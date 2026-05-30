Il 2 giugno si terrà in piazza la cerimonia per celebrare gli ottant’anni della Repubblica. Durante l’evento, ottanta bambini delle scuole primarie si riuniranno indossando magliette verdi, bianche e rosse per creare un tricolore umano. La manifestazione prevede musica e l’assegnazione di onorificenze. La celebrazione coinvolgerà la piazza centrale e si svolgerà secondo il programma previsto per questa ricorrenza.

Ottanta bambini per celebrare gli ottant’anni della Repubblica. Saranno infatti gli alunni delle scuole primarie lodigiane che, indossando magliette verdi, bianche e rosse per comporre un tricolore umano, faranno da cornice alla cerimonia istituzionale del prossimo 2 giugno in Piazza della Vittoria. L’evento, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Lodi, inizierà alle 9.10 con le note della banda provinciale diretta dal maestro Franco Bassanini che eseguirà una selezione di brani storici mntre alle 9.30 il vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, impartirà la benedizione, introducendo il momento dell’alzabandiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli 80 anni della Repubblica. Sarà grande festa in piazza con musica e onorificenze

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La Repubblica di Salò - Alessandro Barbero (Nel secolo breve, 1 giugno 2023)

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