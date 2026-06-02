Un uomo di 25 anni si è tuffato nel fiume Adda per sfuggire al caldo, ma è stato colpito dallo shock termico e ha perso la vita. Abitante di Vaprio d’Adda, aveva un passato nella Marina peruviana e una buona esperienza nel nuoto. La sua uscita dall’acqua è avvenuta in un momento di sole intenso, ma non è riuscito a sopravvivere alle acque fredde e pericolose del fiume.

Venticinque anni trascorsi a Vaprio d’Adda, un passato nella Marina peruviana che lo rendeva un nuotatore esperto e un pomeriggio di sole che si trasforma, in pochi istanti, in tragedia. Non ce l’ha fatta Rafael Fernando Arregui Cuadro, il 57enne che domenica è rimasto sul fondale dell’Adda per oltre 20 minuti, a valle della diga Sant’Anna. Nonostante l’intervento dei soccorritori e il trasporto all’ospedale di Treviglio, l’uomo è morto poche ore dopo il ricovero. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale del borgo. Arregui lascia la moglie – che domenica si trovava con lui e una coppia di amici sulla riva del Parco della Diga – e quattro figli che vivono in Perù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaprio, letali le acque del fiume. Si tuffa nell’Adda per sfuggire all’afa ma viene tradito dallo choc termico

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