Si tuffa nel fiume e rimane sott’acqua per 20 minuti è morto il 57enne di Vaprio

Un uomo di 57 anni è morto dopo essere rimasto sott’acqua nel fiume Adda per oltre venti minuti. È stato trovato in condizioni gravissime e, nonostante i tentativi di soccorso, non si è riusciti a salvarlo. L’incidente è avvenuto a Canonica d’Adda, dove il 57enne si era immerso nel fiume e non è più riemerso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Canonica d’Adda. Non ce l’ha fatta il 57enne in gravissime condizioni dopo essere rimasto per oltre venti minuti sul fondo del fiume Adda. L’uomo, di origini peruviane ma residente a Vaprio d’Adda, è morto nella tarda mattinata di lunedì 1° giugno all’ospedale di Treviglio, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Il dramma nel pomeriggio di domenica 31 maggio: il 57enne si era tuffato nel fiume e non era più riemerso. L’allarme era stato lanciato dalla moglie, che non lo aveva più visto tornare a galla. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i sommozzatori e il personale sanitario del 118: l’uomo era stato individuato e recuperato in una buca profonda circa cinque metri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Canonica d'Adda, si tuffa nel fiume e rimane sott'acqua per 20 minuti: grave 57enne

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