Vannacci sceglie tra i suoi colonnelli Ugo Rossi | chi è il volto dei No Green Pass ora Pro Putin

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ugo Rossi, nato nel 1991, è consigliere comunale a Trieste e rappresenta Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. Rossi, noto per aver sostenuto i No Green Pass, ora si schiera con posizioni pro-Putin. È stato scelto dal generale tra i suoi colonnelli per un ruolo di rilievo. La sua affiliazione politica e le dichiarazioni pubbliche hanno attirato attenzione nella scena politica locale e nazionale.

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Ugo Rossi, classe 1991, è consigliere comunale a Trieste. Da qualche mese rappresenta Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. A differenza di molti politici che stanno cominciando ad orbitare attorno a Futuro Nazionale, la storia di Rossi è un po' più articolata: passa dai No Green Pass alle posizioni Pro Putin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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