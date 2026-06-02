Notizia in breve

Ugo Rossi, nato nel 1991, è consigliere comunale a Trieste e rappresenta Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. Rossi, noto per aver sostenuto i No Green Pass, ora si schiera con posizioni pro-Putin. È stato scelto dal generale tra i suoi colonnelli per un ruolo di rilievo. La sua affiliazione politica e le dichiarazioni pubbliche hanno attirato attenzione nella scena politica locale e nazionale.