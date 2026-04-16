Come il green pass | l’annuncio di Von Der Leyen ora ufficiale anche in Italia

La presidente della Commissione europea ha annunciato ufficialmente l’introduzione di una nuova applicazione dell’UE destinata a verificare l’età online. L’obiettivo dichiarato è quello di proteggere i minori dalle esposizioni indesiderate sui servizi digitali. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, e l’applicazione sarà resa disponibile anche in Italia. La misura si inserisce nel quadro delle iniziative europee di regolamentazione digitale.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato la nuova applicazione Ue per la verifica dell’età online, definendola uno strumento pensato per rafforzare la tutela dei minori. Nel corso dell’annuncio ha dichiarato: “È per i genitori crescere i propri figli. Non per le piattaforme”. L’app, secondo quanto comunicato, è già completa dal punto di vista tecnico: non risulta ancora disponibile sugli store, ma è stata testata in sette Paesi europei, tra cui l’Italia. Cos’è l’app Ue per la verifica dell’età e perché richiama il green pass. Il funzionamento illustrato dalla Commissione europea ricalca la logica del certificato digitale utilizzato durante la pandemia.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Come il green pass”: l’annuncio di Von Der Leyen, ora ufficiale anche in Italia Notizie correlate Leggi anche: Anche von der Leyen dice no all’Italia: il Patto di stabilità non si tocca Leggi anche: Ue, Green Deal, non solo retromarcia, von der Leyen difende l’Ets Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un green-pass per i social: arriva l'app Ue per la verifica dell'età. Von Der Leyen: Serve controllo, come per l'alcol; L'UE sta lavorando a un'app per verificare l'età sui social, von der Leyen: Sarà come per le bevande alcoliche; Il green pass dei social, un’app europea per verificare l’età; Social vietati ai minori, arriva l'app europea stile green pass. Come funziona. Un «green-pass» per i social: arriva l'app Ue per la verifica dell'età. Von Der Leyen: «Serve controllo, come per l'alcol»Secondo la presidente della Commissione Ue, lo strumento sarà facile da usare e totalmente anonimo. L'applicazione è stata realizzata sulla falsariga di quella usata nel periodo della pandemia da Covi ... corriere.it L’UE sta lavorando a un’app per verificare l’età sui social, von der Leyen: Sarà come per le bevande alcolicheL'UE lancia una nuova app per la verifica dell'età, ispirata al Green Pass, per proteggere i minori dai rischi della rete ... fanpage.it La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato che la nuova app per la verifica dell'età è pronta all'uso, segnando il passaggio dalla fase di progettazione a quella operativa. L'obiettivo è creare uno scudo efficace per limitare l'esposizi - facebook.com facebook UE:"Von der Leyen e Virkkunen presentano l'App europea per la verifica dell'età digitale" #incontri #presentazioni #APP #verifica #età #digitale #minori #contenuti #illegale #15aprile @europainitalia @DigitalEU eurokomonline.eu/index.php/in-e x.com