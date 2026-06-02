Il generale Roberto Vannacci ha raggiunto le 400 tessere, registrando un aumento di adesioni sia a destra che a sinistra. La sua crescita di consensi sta attirando attenzione e sta ridisegnando gli equilibri politici locali, anche nella zona di Pesaro. La sua presenza sulla scena sembra influenzare le dinamiche politiche, con un incremento di supporto che si manifesta in modo evidente. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di tale aumento.

Sulla cresta dell’onda politica, con il surf, questa volta c’è il generale Roberto Vannacci che sta raccogliendo consensi inaspettati, anzi sarebbe meglio dire clamorosi per alcuni aspetti, anche su Pesaro. Il suo comitato, che si è costituito ufficialmente il 23 di marzo, solo su Pesaro ha sfondato la quota delle 400 tessere "e sono tutte vere.", dice il cooordinatore provinciale Pia Perricci. Molte? Poche? Per avere un termine di paragone occorre aggiungere che il Pd tra villa Fastiggi e Muraglia e cioè i due fortini da sempre del partito, non raggiungerebbe – ma i dati non sono ufficiali – i 400 tesserati. Montegranaro, altro feudo del Pd, ha toccato il numero di 12 tessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci a quota 400 tessere. Un’impennata di consensi che erode a destra e a sinistra

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