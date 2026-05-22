Ultimi sondaggi politici venerdì 22 maggio duello tra destra e sinistra | Calenda Renzi e Vannacci decisivi

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi politici in Italia, concentrati sul confronto tra le forze di destra e di sinistra. Tra i principali protagonisti ci sono figure come Calenda, Renzi e Vannacci, considerati determinanti nelle scelte degli elettori. Le rilevazioni mostrano le intenzioni di voto per i partiti di Fratelli d’Italia con la leader Meloni e il Partito Democratico guidato da Schlein. I dati indicano come le preferenze degli italiani siano distribuite in modo variabile tra le diverse forze politiche.

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Per chi voterebbero gli italiani venerdì 22 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Ultim'ora sondaggi politici sono guai crolla la destra, Schlein a picco, Vincono CONTE e VANNACCI

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