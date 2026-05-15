Ultimi sondaggi politici venerdì 15 maggio testa a testa tra destra e sinistra | Calenda e Vannacci decisivi

Venerdì 15 maggio, gli ultimi sondaggi politici mostrano un testa a testa tra le forze di destra e di sinistra. Tra i candidati più citati ci sono Calenda e Vannacci, considerati decisivi nelle preferenze degli elettori. Le rilevazioni indicano che il voto si distribuisce tra diversi schieramenti, tra cui Fratelli d’Italia con la leader Meloni e il Partito Democratico con la segretaria Schlein. La situazione rimane fluida, con variazioni nelle intenzioni di voto rispetto alle settimane precedenti.

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