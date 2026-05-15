Ultimi sondaggi politici venerdì 15 maggio testa a testa tra destra e sinistra | Calenda e Vannacci decisivi
Venerdì 15 maggio, gli ultimi sondaggi politici mostrano un testa a testa tra le forze di destra e di sinistra. Tra i candidati più citati ci sono Calenda e Vannacci, considerati decisivi nelle preferenze degli elettori. Le rilevazioni indicano che il voto si distribuisce tra diversi schieramenti, tra cui Fratelli d’Italia con la leader Meloni e il Partito Democratico con la segretaria Schlein. La situazione rimane fluida, con variazioni nelle intenzioni di voto rispetto alle settimane precedenti.
Per chi voterebbero gli italiani venerdì 15 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ultim'ora sondaggi politici sono guai crolla la destra, Schlein a picco, Vincono CONTE e VANNACCI
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