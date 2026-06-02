Il Comune ha dichiarato di non voler far ricadere sui privati la responsabilità della pulizia dei muri imbrattati da graffiti e vandalismi. Secondo il regolamento di Polizia urbana in vigore, le operazioni di pulizia periodica di facciate e simili sono già a carico dei proprietari o detentori degli immobili. La precisazione arriva dopo che alcune segnalazioni avevano sollevato dubbi sulla gestione delle spese di ripulitura.

"Non c’è alcuna intenzione di scaricare la pulizia dei muri sui privati". Anche perché, leggendo attentamente il regolamento di Polizia urbana attualmente in vigore, la "periodica pulizia di facciate" e affini è già in capo ai "proprietari, detentori o possessori dei fabbricati". A specificarlo è Palazzo d’Accursio, che fa chiarezza sull’ipotesi di coinvolgere i privati nella pulitura di palazzine ed edifici da imbrattamenti, tag e scritte. Un’idea annunciata dal sindaco Matteo Lepore, che ha parlato dell’argomento ai microfoni di ÈTv nei giorni scorsi. E la notizia, in poco tempo, ha già suscitato numerose polemiche non soltanto tra i banchi della politica, ma anche tra le chiacchiere di residenti e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandalismo e graffiti. Il Comune assicura: "Non vogliamo scaricare la pulizia sui privati"

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