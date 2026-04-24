Slogan scritte e graffiti sui muri di Roma | non è sempre il Comune che paga per ripulire Chi rischia multa da 400 €

Passeggiando per Roma si incontrano frequentemente scritte, slogan e graffiti sui muri di edifici pubblici e privati. Le operazioni di pulizia non sono sempre a carico del Comune, poiché in alcuni casi chi imbratta rischia sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro. Le autorità hanno adottato diverse misure per contrastare questo fenomeno, che coinvolgono anche interventi di rimozione e sanzioni amministrative.

Passeggiando per Roma è difficile non imbattersi in scritte, slogan e graffiti che coprono muri pubblici e facciate private e contro i quali i provvedimenti vanno ben oltre la multa per chi imbratta. Anche perché si tratta di un fenomeno diffuso, che negli anni ha assunto dimensioni sempre più evidenti e che incide anche sul decoro urbano della Capitale. Ma dietro la rimozione di queste scritte si nasconde una questione meno nota, che riguarda costi, responsabilità e sanzioni. Roma, graffiti e vandalismo: qual è la multa e chi paga davvero?. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quando i graffiti compaiono su edifici pubblici, è il Comune a intervenire attraverso l’Ufficio qualità urbana, che attiva gli interventi di pulizia anche in base a un sistema di priorità.🔗 Leggi su Funweek.it

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