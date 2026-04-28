La protesta dei dipendenti del Comune | Ampliare l' accesso allo smart working basta scaricare costi sui lavoratori

Dipendenti di un ente locale hanno manifestato chiedendo un ampliamento delle modalità di lavoro agile. La protesta si è svolta con magliette bianche, invio massiccio di email e una presenza silenziosa, tutte azioni mirate a richiamare l’attenzione sulla richiesta di maggiori opportunità di smart working. La richiesta principale riguarda la riduzione dei costi che, secondo i lavoratori, ricadono sui dipendenti stessi.

Magliette bianche, mail bombing e protesta silenziosa, ma per lanciare un messaggio forte: “Più smart working”. Le Rsu del Comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp hanno invitato tutti i lavoratori del Comune a partecipare per chiedere l'estensione del lavoro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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