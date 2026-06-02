Vandalismi sul bus per il mare ma anche ragazze importunate | la denuncia di un genitore

Un genitore segnala un aumento di vandalismi e comportamenti molesti sul bus diretto al mare da Forlì. Vandalismi sui mezzi sono stati segnalati più volte, mentre alcune ragazze sono state importunate durante il tragitto. La situazione crea disagio tra i passeggeri, che chiedono interventi per garantire maggiore sicurezza e ordine sui mezzi pubblici. La denuncia riguarda sia episodi di danneggiamento che di molestie, con un peggioramento rispetto al passato.

Scrive il lettore: "Vorrei segnalare una situazione che sta peggiorando e cioè le condizioni di disagio e di pericolo che si vive ormai sul bus che va al mare da Forlì. Anche oggi, come è già successo, un gruppo di ragazzi (che ormai sono molto conosciuti dagli autisti), che non sto a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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