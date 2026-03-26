Da oggi scattano restrizioni temporanee sul lungomare, tra cui il divieto di vendita di alcol dopo le 24 e interventi contro atti di vandalismo, tra cui danni alle aree marine e presenza di oggetti pericolosi come “girini” di vetro. La misura durerà nove giorni, mirata a contenere situazioni di degrado e comportamenti rischiosi lungo la costa.

Stop all’alcol, ma solo per nove giorni: da oggi scatta la stretta sul lungomare. Non è un divieto permanente, ma una misura urgente e a tempo per arginare una situazione ormai fuori controllo. Da oggi e fino al 3 aprile, il Comune di Pesaro mette un freno alla movida notturna: vietata la vendita per asporto e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra mezzanotte e le 6. L’ ordinanza riguarda una delle zone più frequentate della città, quella tra piazzale D’Annunzio, viale Verdi e il lungomare Nazario Sauro, dopo diversi episodi di vandalismi e disordini. Alla base dell’intervento ci sono panchine danneggiate, bidoni incendiati, strutture pubbliche e stabilimenti balneari presi di mira. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandalismi al mare, ’girino’ di vite. Vietato vendere alcol dopo le 24. Ma soltanto per nove giorni

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