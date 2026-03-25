Al teatro arena Verdi di Forlimpopoli si è svolta la finale nazionale di ‘Miss Curvyssima’, concorso dedicato alle donne curvy e arrivato alla nona edizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse concorrenti provenienti da varie città, tra cui una bolognese e due di Cesena. La vittoria è andata a una delle candidate provenienti dalla regione.

“Questa edizione - sottolinea una nota - è stata caratterizzata dall’apertura al concorso anche alle ragazze over 45, abbattendo di fatto anche le barriere dell’età" Il teatro arena Verdi di Forlimpopoli ha ospitato la finale nazionale di ‘Miss Curvyssima’, il concorso, ideato da Samantha Togni e giunto alla nona edizione, dedicato alle donne curvy. Arrivate a Forlimpopoli dopo mesi di selezioni, le 20 finaliste hanno sfilato senza alcun outfit imposto. A valutare le concorrenti e decretare Miss Curvyssima 2025 è stata una giuria di qualità, formata da addetti ai lavori e giornalisti specializzati. La fascia di Miss Curvyssima 2025 è andata alla bolognese Denise Vicini, 31enne operaia barista ed indossatrice. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - E' stata eletta 'Miss Curvyssima 2025': è una bolognese ma sul podio anche due ragazze di Cesena

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