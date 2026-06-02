Vallecrosia al Mare | migliaia in piazza per il ritmo dei Remember 90

Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Vallecrosia al Mare per ascoltare i Remember 90. La serata è stata aperta dal gruppo Urban Theory, che ha eseguito un concerto prima dell’esibizione principale. La gestione della folla è stata affidata alle forze dell’ordine e alla sicurezza locale, che hanno coordinato gli accessi e monitorato l’area. Nessun incidente segnalato durante l’evento, che si è svolto senza problemi di ordine pubblico.

? Punti chiave Chi sono gli Urban Theory che apriranno la serata di oggi?. Come ha fatto l'amministrazione a gestire migliaia di persone in piazza?. Quali realtà locali hanno garantito la sicurezza durante il DJ set?. Cosa prevede la programmazione dopo il successo della musica anni novanta?.? In Breve Promozione dell'evento curata dal consigliere comunale Mattia Petrini. Collaborazione tra Misericordie Liguria, Protezione Civile e Ambulanze veterinarie. Prossimo appuntamento con Dance Tarantella e gruppo locale Urban Theory. Obiettivo amministrazione Perri rianimare spazi comuni e sostenere economia locale. Migliaia di persone in piazza a Vallecrosia al Mare per il successo di Remember 90. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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