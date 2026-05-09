Vallecrosia al Mare | torna la Festa della Mamma nel centro storico

A Vallecrosia al Mare si terrà di nuovo la Festa della Mamma nel centro storico, con un pranzo conviviale programmato per celebrare le madri. Durante l’evento, verrà consegnata una targa speciale a una persona scelta tra i partecipanti. L’organizzazione dell’evento coinvolge le autorità locali e le associazioni del territorio, che hanno lavorato per allestire questa iniziativa. La manifestazione si svolgerà nel cuore del centro storico, coinvolgendo residenti e visitatori.

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? Domande chiave Chi riceverà la targa speciale durante il pranzo conviviale?. Come cambierà la vita del centro storico dopo questo evento?. Quali attività seguiranno la celebrazione religiosa al Santuario?. Perché questa tradizione è rimasta assente per così tanti anni?.? In Breve Domenica 10 maggio ore 11:00 Santa Messa presso Santuario della Madonna delle Grazie.. Pranzo offerto dall'associazione Amici Veri con consegna targa alla mamma più anziana.. Ore 15:30 preghiera e ore 16:00 processione con Banda Musicale di Borghetto San Nicolò.. Obiettivo amministrativo di valorizzare il centro storico tramite aggregazione sociale e religiosa.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallecrosia al Mare: torna la Festa della Mamma nel centro storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna la Festa di Primavera nel centro storico di Castelfranco EmiliaDue giorni di fiori, musica, arte e sapori tra Corso Martiri e le piazze del centro: torna, nel fine settimana, la tradizionale Festa di Primavera di... Leggi anche: Giugliano, domani è il giorno della tammurriata giuglianese: grande festa nel centro storico