A Vallecrosia al Mare si sono svolti due giorni dedicati a incontri tecnici e attività per le famiglie. Durante questa fase, si sono confrontate figure professionali e rappresentanti comunali su eventuali modifiche alle politiche locali. Sono stati coinvolti diversi soggetti, tra cui associazioni e istituzioni, per individuare modalità di supporto alle famiglie e ai carichi di cura. L’obiettivo principale è analizzare strumenti e strategie utili a migliorare i servizi e le risposte sul territorio.

? Punti chiave Come cambieranno le politiche locali dopo il tavolo tecnico con gli esperti?. Chi sono i soggetti che collaboreranno per sostenere i carichi familiari?. Cosa prevede il programma di laboratori e attività per i bambini?. Perché il ruolo dei nonni è considerato fondamentale per il welfare locale?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 10-12 tavolo tecnico presso Auditorium scuole Andrea Doria. Sabato 23 maggio ore 10-16 laboratori e giochi nel cortile delle scuole Andrea Doria. Assessori Rosella Muratore e Mirko Valenti insieme al sindaco Fabio Perri coordinano l'iniziativa. Associazione 5 Torri coinvolge i nonni per favorire il welfare e la memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vallecrosia al Mare: due giorni tra tavoli tecnici e festa per le famiglie

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