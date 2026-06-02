Il sindaco di Valguarnera Caropepe ha annunciato i nomi dei cinque assessori che compongono la nuova giunta comunale. Sono stati confermati i settori principali affidati ai membri, mentre alcuni incarichi rimangono sotto il controllo diretto del primo cittadino. La composizione della squadra è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici di ciascun assessore. La presentazione segue le nomine ufficiali e definisce le aree di competenza all’interno dell’amministrazione.

? Domande chiave Chi sono i cinque assessori che guideranno il borgo?. Quali settori strategici rimangono sotto il controllo diretto del sindaco?. Come verranno gestiti i servizi scolastici e la dispersione?. Quali deleghe specifiche riceverà la nuova vice sindaco?.? In Breve Decreto firmato il 1 giugno 2026 dopo le elezioni del 24 e 25 maggio.. Francesca Draià gestisce agricoltura, bilancio, rifiuti, sport e servizi scolastici.. Antonino Giuliano coordina commercio, manutenzione strade, ambiente e progetti di gemellaggio.. Concetta Maria Rosa Bonanno cura immobili, politiche sociali, personale e legalità.. Il nuovo volto di Valguarnera Caropepe: Cutrona firma il decreto sulle deleghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valguarnera Caropepe: Cutrona definisce i ruoli della nuova giunta

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