A Valguarnera, si è delineata una scelta chiara per le prossime elezioni comunali con l’annuncio della candidatura di Carmen Cutrona alla guida della coalizione di maggioranza. La candidata si presenta come rappresentante di un progetto politico sostenuto dall’attuale sindaca, la quale non si ricandida. La campagna elettorale si concentra ora sulla presentazione dei programmi e delle proposte dei vari candidati in vista del voto.

A Valguarnera, la corsa per il comando del municipio ha preso una direzione definitiva con l’annuncio della candidatura di Carmen Cutrona alla presidenza della coalizione sostenuta dalla sindaca uscente. La decisione, che mette fine a diverse settimane di incertezze e trattative politiche, vede la figura della quarantacinquenne, laureata in giurisprudenza e attiva professionalmente in uno studio notarile, assumere il ruolo di guida per il progetto amministrativo che punta alla continuità. Il passaggio di testimone tra due figure centrali della politica locale. La dinamica politica che sta animando il centro cittadino si è cristallizzata attraverso un atto simbolico di forte impatto: la successione tra Francesca Draià e la nuova candidata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valguarnera, Carmen Cutrona guida la sfida per la continuità

Valguarnera, Forza Italia cambia rotta: Galante guida il nuovo corsoSalvatore Galante assume la guida di Forza Italia a Valguarnera, segnando un cambio di passo strategico per l’area moderata nel territorio.

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