Valeria Masciantonio presenta il nuovo romanzo Carasera a Gissi

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle 18, si terrà la presentazione del nuovo romanzo “Carasera” al museo storico-etnografico di Gissi, paese di origine dell’autrice. La scrittrice Valeria Masciantonio illustrerà il suo ultimo lavoro durante l’evento.

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Sabato 6 giugno, alle ore 18, la scrittrice Valeria Masciantonio presenta il suo nuovo romanzo “Carasera" al museo storico-etnografico di Gissi, suo paese natale. L’appuntamento è alle ore 18.  A dialogare con l’autrice ci saranno il filologo e storico della Letteratura Italiana Gianni Oliva, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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