Valeria Masciantonio presenta il nuovo romanzo Carasera a Gissi

Sabato 6 giugno, alle ore 18, la scrittrice Valeria Masciantonio presenta il suo nuovo romanzo “Carasera" al museo storico-etnografico di Gissi, suo paese natale. L’appuntamento è alle ore 18. A dialogare con l’autrice ci saranno il filologo e storico della Letteratura Italiana Gianni Oliva, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Valeria Parrella ospite all’Institut Français di Napoli, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo "La ragazzina"

"Giallo e Nero di Puglia": Giuliano Pasini presenta il suo nuovo romanzoA Brindisi si tiene un evento letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, inserito nel festival “Giallo e Nero di Puglia”.