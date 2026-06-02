Valeria Masciantonio presenta il nuovo romanzo Carasera a Gissi
Sabato 6 giugno alle 18, si terrà la presentazione del nuovo romanzo “Carasera” al museo storico-etnografico di Gissi, paese di origine dell’autrice. La scrittrice Valeria Masciantonio illustrerà il suo ultimo lavoro durante l’evento.
Sabato 6 giugno, alle ore 18, la scrittrice Valeria Masciantonio presenta il suo nuovo romanzo “Carasera" al museo storico-etnografico di Gissi, suo paese natale. L’appuntamento è alle ore 18. A dialogare con l’autrice ci saranno il filologo e storico della Letteratura Italiana Gianni Oliva, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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