Giallo e Nero di Puglia | Giuliano Pasini presenta il suo nuovo romanzo

A Brindisi si tiene un evento letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, inserito nel festival “Giallo e Nero di Puglia”. Lo scrittore e blogger Giuliano Pasini partecipa a un appuntamento volto a promuovere la narrativa della suspense. L’iniziativa si svolge nel contesto di una rassegna che coinvolge autori e appassionati del settore, offrendo spazi di confronto e approfondimento.

BRINDISI - “Giallo e Nero di Puglia”, il festival letterario dedicato ai generi thriller, noir e mystery, ospita a Brindisi lo scrittore e blogger Giuliano Pasini per un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa della suspense. L'autore sarà ospite lunedì 13 aprile alle 18 presso il Mondadori.🔗 Leggi su Brindisireport.it Dario Ferrari presenta il suo nuovo romanzo a PisaLa libreria Ghibellina vi invita al Cinema LumiereDario Ferrari presenta L'idiota di Famiglia, SellerioL'autore dialoga con Valentina Sturli e Andrea... Alessio Pizzicannella presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di NapoliVenerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik di Napoli (Via Benedetto Croce 28), si terrà la presentazione del romanzo “E lui sarà...