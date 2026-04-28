Valeria Parrella ospite all’Institut Français di Napoli in occasione dell’uscita del nuovo romanzo La ragazzina

In occasione dell’uscita di La ragazzina, il nuovo romanzo di Valeria Parrella pubblicato da Feltrinelli, Librerie Feltrinelli presenta un incontro con l’autrice presso la Sala Dumas dell’Institut Français di Napoli. L'appuntamento è il 29 aprile alle ore 18:00. Sul palco insieme a Parrella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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