In occasione della dodicesima edizione di gARTen, il Parco di Villa Rovere a Correggio (RE) ospita I Nascosti, video-installazione di Valentina Tamborra. L’autrice, più volte premiata per il suo lavoro di ricerca, presenta una nuova declinazione del progetto I Nascosti utilizzando la videoinstallazione per comporre un racconto corale: un viaggio fotografico e narrativo nel cuore dell’Artico, che racconta il legame profondo tra il popolo Sami – ultimo popolo indigeno d’Europa – e la natura artica. Realizzata in collaborazione con l’artista visuale e musicista Diego Ronzio, l’opera trova spazio all’interno della storica ghiacciaia, sita al centro del bosco di noccioli, riconvertita a luogo d’arte e cultura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Valentima Tamborra, “I Nascosti”: la video-installazione

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