Valentima Tamborra I Nascosti | la video-installazione

Da it.insideover.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la dodicesima edizione di gARTen, il Parco di Villa Rovere a Correggio ospita la video-installazione intitolata “I Nascosti” realizzata da Valentina Tamborra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della dodicesima edizione di gARTen, il Parco di Villa Rovere a Correggio (RE) ospita I Nascosti, video-installazione di Valentina Tamborra. L’autrice, più volte premiata per il suo lavoro di ricerca, presenta una nuova declinazione del progetto I Nascosti utilizzando la videoinstallazione per comporre un racconto corale: un viaggio fotografico e narrativo nel cuore dell’Artico, che racconta il legame profondo tra il popolo Sami – ultimo popolo indigeno d’Europa – e la natura artica. Realizzata in collaborazione con l’artista visuale e musicista Diego Ronzio, l’opera trova spazio all’interno della storica ghiacciaia, sita al centro del bosco di noccioli, riconvertita a luogo d’arte e cultura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

valentima tamborra i nascosti la video installazione
© It.insideover.com - Valentima Tamborra, “I Nascosti”: la video-installazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dardust con l'installazione "SommersiVo" in Biennale: un pianoforte in ambiente subacqueo suona anche senza artista. Il video di Amica.it

Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto: arrestato un ventenne / VideoUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato fermato all’uscita di un casello autostradale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web