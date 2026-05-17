Dardust con l' installazione SommersiVo in Biennale | un pianoforte in ambiente subacqueo suona anche senza artista Il video di Amicait

(askanews) – Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia, nell’ambito della 61 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (9 maggio – 22 novembre 2026), SommersiVo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell’ambito del progetto espositivo Note persistenti. In concomitanza con l’inaugurazione, avvenuta l’8 maggio, la composizione è stata pubblicata sulle piattaforme digitali. Realizzata in collaborazione con lo scenografo Paolo Fantin e con il supporto tecnologico di H-Farm e Cisco, l’installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell’artista, restituendo l’eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dardust con l'installazione "SommersiVo" in Biennale: un pianoforte in ambiente subacqueo suona anche senza artista. Il video di Amica.it

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DARDUST at Venice Biennale 2026: AI & Immersive Art / L'installazione SommersiVo

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. @Dardust ha inaugurato alla Biennale Arte di Venezia l'installazione sonora immersiva #SommersiVo, per la quale ha firmato una nuova composizione originale già disponibile sulle piattaforme digitali x.com

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