Due persone sono state ricordate durante il Valdarno Winter Game, un evento di solidarietà. La manifestazione ha raccolto fondi in memoria di Giulia Santoni e Gianni, scomparsi in circostanze non specificate. L’iniziativa si è svolta a Terranuova, coinvolgendo la comunità locale e sottolineando il ricordo delle due figure. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità dell’evento o alle somme raccolte.

TERRANUOVA Due persone indimenticabili e ancora nel cuore di un intero comprensorio. Giulia Santoni e Gianni Trappolini, gli operatori della Misericordia di Terranuova strappati all’affetto dei loro cari in quel tragico 4 agosto dello scorso anno funestato dal terribile incidente in A1, vengono ricordati in maniera costante e la loro dolorosa scomparsa si è trasformata in questi mesi nella spinta propulsiva di una serie di iniziative di solidarietà. L’ultima in ordine di tempo, ma il futuro ne riserverà molte altre, è stato il "Valdarno Winter Game 2026", il Memorial a loro dedicato e che in un mese intenso di eventi, scattati il 19 aprile, ha visto la partecipazione di centinaia di "concorrenti" riuniti nella città di Poggio Bracciolini per dar vita a cinque tornei, tra bocce, burraco, pallavolo, calcetto e basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdarno Winter Game. La solidarietà ha vinto nel ricordo di Giulia e Gianni

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