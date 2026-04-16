In memoria di Gianni e Giulia | tra sport e solidarietà al via il Valdarno Winter Game 2026
Domenica 19 aprile alle 21, il palazzetto di Terranuova Bracciolini ospiterà l'apertura ufficiale del
Una serata per ricordare, condividere e costruire comunità attraverso lo sport. Sarà questo lo spirito che animerà domenica 19 aprile, a partire dalle 21, il palazzetto di Terranuova Bracciolini, in occasione dell'apertura ufficiale del "Valdarno Winter Game 2026", prima edizione del memorial.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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