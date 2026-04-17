Il “Valdarno Winter Game 2026” è stato avviato a Terranuova, coinvolgendo atleti e cittadini in un evento che unisce attività sportive, commemorazioni e iniziative di solidarietà. La manifestazione si svolge nel territorio del Valdarno, con diverse iniziative programmate durante l'inverno e la primavera. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e volontari impegnati in attività pubbliche e sportive.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Al via il “Valdarno Winter Game 2026 ”: a Terranuova una iniziativa tra sport, memoria e solidarietà. Il 19 aprile alle 21 al Palasport l'apertura del Memorial dedicato a Giulia Santoni e Gianni Trappolini. Una serata per ricordare, condividere e costruire comunità attraverso lo sport. Sarà questo lo spirito che animerà domenica 19 aprile, a partire dalle 21, il Palazzetto di Terranuova Bracciolini, in occasione dell'apertura ufficiale del "Valdarno Winter Game 2026", prima edizione del memorial dedicato a Giulia Santoni e Gianni Trappolini, operatori della Misericordia di Terranuova Bracciolini morti mentre erano in servizio in ambulanza nell’agosto del 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Valdarno Winter Game: 5 tornei per onorare due eroi della MisericordiaDomenica 19 aprile, alle ore 21, il palazzetto di Terranuova Bracciolini ospiterà l’apertura ufficiale del Valdarno Winter Game 2026.

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