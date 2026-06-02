Il 1° aprile 2025, Val Kilmer è morto per complicazioni da polmonite. Il regista Adam Marcus ha definito l’attore “la persona peggiore con cui abbia mai lavorato” e “un cretino”.

Val Kilmer, scomparso il primo aprile 2025 a causa di una polmonite, era una figura controversa nel mondo del cinema. Il regista Adam Marcus lo ha definito pubblicamente, attraverso un post sui social media, “ la peggiore persona” con cui avesse mai collaborato. Lo stesso Kilmer, nel suo documentario autobiografico del 2021 intitolato “Val”, aveva riconosciuto di aver tenuto comportamenti scorretti nel corso della sua carriera, pur dichiarando di non nutrire alcun rimpianto per le proprie azioni. Il regista Adam Marcus ha ricordato Val Kilmer a più di un anno dalla scomparsa. I due hanno lavorato assieme nel thriller d’azione del 2008 “Conspiracy”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Val Kilmer è la persona peggiore con cui abbia mai lavorato. Un cretino”: lo sfogo del regista Adam Marcus. L’attore è morto di polmonite nel 2025

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