La figlia di un attore scomparso ha commentato la decisione di utilizzare l'intelligenza artificiale per ricostruire l'immagine del padre defunto. La donna ha affermato che molte persone lo hanno amato e che questa tecnologia permette di preservare la sua memoria. La vicenda ha suscitato discussioni sui limiti e le implicazioni di questa pratica, che ha portato alla creazione di contenuti digitali basati su immagini e voci dell'artista scomparso.

La figlia dell'attore scomparso nell'aprile 2025 ha difeso la scelta di ricostruire il padre con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, parlando anche delle preoccupazioni sulla tecnologia La figlia di Val Kilmer, Mercedes Kilmer, ha difeso l'immagine dell'attore scomparso, ricreata tramite intelligenza artificiale, nel film indipendente di prossima uscita As Deep as the Grave. L'immagine e le sembianze di Kilmer sono state ricreate utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per il film, con la collaborazione dei suoi eredi e della figlia. L'attore, scomparso nel 2025 dopo aver combattuto contro un tumore alla gola, era stato scritturato per questo film d'azione storico, ma era troppo malato per girare le scene che lo vedevano protagonista.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La figlia di Val Kilmer difende la "resurrezione" dell'attore con l'AI: "Tanta gente l'ha amato"

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