Val di Cornia l’incredibile foto verso l’Elba | luna piena Rocca di Populonia e Monte Capanne perfettamente allineati

Il 1 giugno, un fotografo ha catturato un’immagine che mostra la luna piena, la Rocca di Populonia e il Monte Capanne dell’isola d’Elba allineati. La foto è stata realizzata con un teleobiettivo, dopo un’attenta pianificazione e studio della scena. Lo scatto rappresenta un raro allineamento tra gli elementi naturali e architettonici visibili dall’area della Val di Cornia.

Uno scatto costruito con pazienza, precisione e una lunga fase di studio. All’alba dell’1 giugno Daniele Celestini è riuscito a immortalare, con un teleobiettivo, un raro allineamento tra la luna piena, la Rocca di Populonia e il profilo del Monte Capanne (isola d’Elba). L’immagine è stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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