Isola d' Elba cade e perde l' orientamento durante un' escursione sul monte Capanne | il video dei soccorsi

Un uomo di 60 anni di origine straniera si è perso durante un'escursione sul Monte Capanne, all’Isola d’Elba, nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile. Il soggetto ha perso l’orientamento e ha avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno individuato e recuperato. È stato reso pubblico un video che mostra le operazioni di soccorso svolte sul posto.

Momenti di apprensione sul Monte Capanne, all’Isola d'Elba, dove un 60enne DI origine straniera si è perso lungo un sentiero prima di essere individuato e recuperato dai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo avrebbe raccontato di essere caduto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Donna cade nella grotta durante l’escursione: ferite e traumi, i soccorsi anche con l’elicotteroSpoleto, 29 marzo 2026 – Paura per una donna di 45 di Amelia caduta in una grotta durante l’escursione con un gruppo speleologico di Narni. Leggi anche: Perde l’orientamento sul Monte Carchio. Giovane salvato dai Vigili del fuoco Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Precipita da una scala, 77enne in ospedale; Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave; Calcetto Versilia, sfumano i playoff. Il Massarosa si mantiene in testa; Calcetto Versilia sfumano i playoff Il Massarosa si mantiene in testa. Primo avvistamento per la balenotteraISOLA D'ELBA: Il cetaceo è stato immortalato dal Centro Ricerca Cetacei mentre nuotava al largo delle coste elbane: grande stupore sui social ... toscanamedianews.it Cade da impalcatura nel cantiere: lo trovano con gravi ferite 40 minuti dopo, trasferito con PegasoCapoliveri (Livorno), 25 febbraio 2026 – Ancora una brutta caduta all'Isola d'Elba nel corso di una ristrutturazione. Un capoliverese di 67 anni è precipitato da un'impalcatura posta in un'abitazione ... lanazione.it Isola Bella a Taormina, uno di quei luoghi che non stancano mai. Il mare calmo, il cielo della sera e il silenzio che rende tutto ancora più speciale. Foto di @vale.photopassion SiciliaFanpage© #siciliafanpages #siciliafanpage #taormina #isolabella #sicilia facebook Dopo i giorni di protesta nei porti dell’Isola arriva l’apertura del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con un confronto fissato la prossima settimana x.com