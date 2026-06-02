Domani alle 21.30 andrà in onda su Real Time una puntata di “Turisti per case” dedicata a una località lucchese. La trasmissione mostra una casa della zona, attirando l’attenzione del pubblico nazionale. La città si conferma meta di interesse televisivo e si prepara a essere al centro dell’attenzione in una puntata che si preannuncia di forte richiamo. La produzione ha scelto di dedicare l’episodio a questa località, senza ulteriori dettagli sulla casa o sul contenuto specifico.

La città ancora una volta sulla ribalta della tv nazionale. Domani alle 21.30 andrà in onda su Real Time (canale 31) la puntata di “Turisti per case“ interamente ambientata nella Lucchesia, con particolare attenzione alle colline e alle strutture ricettive che rappresentano una delle eccellenze dell’offerta turistica locale. Il format vede protagonisti Ida Di Filippo e Gianluca Torre, conosciuti dal grande pubblico per il programma Casa a prima vista, insieme al conduttore Tommaso Zorzi, protagonista tra l’altro nei giorni scorsi in città con Lucca Fashion Weekend. Nel corso della trasmissione i protagonisti viaggiano alla ricerca della casa vacanza perfetta, soggiornando in diverse strutture e valutandole sulla base di posizione, ospitalità, servizi e qualità dell’esperienza complessiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Va in onda “Turisti per case“. Domani la puntata lucchese

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