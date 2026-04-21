Grande Fratello Vip non va in onda stasera | ecco perché salta la puntata

Stasera, martedì 21 aprile 2026, il programma televisivo Grande Fratello Vip non sarà trasmesso su Canale 5. La decisione di saltare la puntata è stata comunicata ufficialmente dalla produzione, senza ulteriori dettagli sul motivo. Si tratta di un cambio di programmazione che ha suscitato diverse domande tra i telespettatori, ancora in attesa di comunicazioni ufficiali. La prossima puntata del reality show è prevista per una data successiva.

Stasera, martedì 21 aprile 2026, il Grande Fratello Vip non va in onda su Canale 5. Il motivo è semplice: l’ammiraglia Mediaset ha scelto di dedicare la prima serata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con prepartita a partire dalle 20:30 e calcio d’inizio fissato alle 21:00. Un evento sportivo di peso, trasmesso in chiaro, che ha imposto un riarrangiamento dell’intera serata. Non è la prima volta che il reality condotto da Ilary Blasi cede il passo al calcio: già a fine marzo il programma si era spostato al lunedì per evitare la sovrapposizione con Bosnia-Italia, la partita che metteva in palio un posto al Mondiale 2026.🔗 Leggi su Tutto.tv

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