Auto tira dritto alla rotonda e si schianta contro una casa | paura per due giovani

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, poco prima delle 8, un'auto ha proseguito dritto alla rotonda e si è schiantata contro una casa, causando grande paura tra i residenti. L’incidente è avvenuto poco fuori dal centro abitato di Villanuova sul Clisi, coinvolgendo due giovani che si trovavano a bordo del veicolo al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di recupero e sicurezza.

Schianto spaventoso nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, poco prima delle 8, appena fuori dal centro abitato di Villanuova sul Clisi. Un’utilitaria si è schiantata contro il muro di una casa in prossimità della rotonda in località Bostone, tra la Provinciale 116 e la centralissima via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Follia a Villaricca, si schianta alla rotonda: una volta salvato, tenta di rubare auto e viene pestato Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate: paura prima della rotonda, due giovani in ospedale Temi più discussi: Incidente a Trieste: donna investita sulle strisce in via dell’Istria; Chiorino, la destra tira dritto: no al dibattito in Consiglio regionale. Calenda: Marrone inadatto; Alcol in strada, Genova tira dritto: divieti prorogati fino al 30 settembre, stretta nelle zone più sensibili -; La Regione tira dritto. A Brescia l’ospedale Covid sarà Scala 4 al Civile. Incidente sul Put: auto tira dritto immettendosi, travolge lo spartitraffico e finisce contro le biciclette. A bordo una famigliaTREVISO - Ha tirato dritto, spaccando uno spartitraffico, tagliando di netto il Put e poi finendo la propria corsa travolgendo le bici parcheggiate sulla rastrelliera davanti a porta San Tomaso. «Per ... ilgazzettino.it Incidente sul Put: auto tira dritto immettendosi, travolge lo spartitraffico e finisce contro le biciclette. A bordo una famigliaSono stati gli altri automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del Suem118 di Treviso. L’uomo che era alla guida della Mercedes ha riportato una serie ... ilgazzettino.it Carface GT. . Valutare un’auto non è tirare a sorte. Si analizzano condizioni, chilometri e mercato. Poi si trova il prezzo giusto. Metodo. Non improvvisazione. - facebook.com facebook