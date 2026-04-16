Si schianta in moto e ' vola' in mezzo alla rotonda | giovane biker trovato morto

Un giovane motociclista è stato trovato morto questa mattina lungo la Statale 42, all’interno di una rotatoria tra Stezzano e Spirano. La scoperta è avvenuta grazie a un camionista di passaggio, che ha notato qualcosa tra l’erba al centro della rotonda e ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

È stato un camionista di passaggio a fare la tragica scoperta alle prime luci del giorno. Lungo la Statale 42, all’altezza della rotatoria che porta alla Provinciale 119 tra Stezzano e Spirano (Bg), il conducente ha notato qualcosa tra l’erba al centro della rotonda: poco dopo si è capito che si.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Incidente in Moto: Il Mio Primo Scontro a Quattro Anni! #shorts Notizie correlate Leggi anche: Perde il controllo della moto e si schianta alla rotonda di Dalmine: morto il finanziere 28enne Walter La Rizza Auto fuori controllo 'vola' sulla rotonda e si schianta contro la farmacia comunaleÈ letteralmente "volato" dritto alla rotonda, perdendo il controllo della sua auto – una Alfa Romeo 159 – all'incrocio tra Via Luciano Manara e Via... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si schianta in moto contro un cavallo: 18enne in rianimazione nel Barese | Dueruote; Perde il controllo della moto e si schianta: finanziere palermitano muore poche ore dopo l'incidente; Perde il controllo della moto e si schianta in un dirupo; Barletta, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: 16enne è in morte cerebrale al Policlinico. Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di SerinoIncidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata ... fanpage.it Incidente a Santa Lucia di Serino, si schianta in moto: ragazzo di 19 anni in rianimazioneVersa in gravi condizioni un centauro di 19 anni che si è schiantato con la sua motocicletta mentre percorreva via Mariconda a Santa Lucia di Serino. Si trova ricoverato in ... ilmattino.it INCENDIO NOTTURNO | Alfa Romeo in fiamme si schianta contro tre auto in sosta. Paura tra i residenti di Corigliano - facebook.com facebook Doué, infortunio assurdo: si schianta sul microfono in Liverpool-PSG. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com