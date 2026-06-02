Va a Venezia la Regata delle antiche Repubbliche Marinare sull’Arno a Pisa

Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle antiche Repubbliche Marinare, disputata sulle acque dell’Arno a Pisa. La competizione ha visto la partecipazione delle squadre storiche delle Repubbliche di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa. La regata si è svolta secondo il consueto calendario e ha visto la vittoria della squadra veneziana. La manifestazione si ripete annualmente e rappresenta una tradizione tra le più antiche del settore.

PISA – Venezia si aggiudica la 71esima edizione della Regata delle antiche Repubbliche Marinare Italiane sulle acque dell’Arno. Al secondo posto Genova. Pisa arriva terza, seguita da Amalfi. Al Galeone verde di Venezia la vittoria mancava dal 2019 nelle acque casalinghe. La manifestazione, tornata a Pisa dopo quattro anni, aveva preso il via nel primo pomeriggio con la regata femminile, dove le ragazze del Galeone rosso di Pisa si sono imposte su Venezia arrivata seconda, seguita da Genova e Amalfi. La barca di Genova è stata squalificata per avere toccato una boa. Pisa festeggia con il femminile (foto Comune di Pisa) Le quattro imbarcazioni che rappresentano le antiche Repubbliche Marinare si sono sfidate sulla distanza dei milla metri le donne (partenza da ponte Solferino) e dei 2mila metri gli uomini (partenza da ponte sull’Aurelia). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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La battaglia della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare comincia

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Venezia vince la Regata delle Antiche Repubbliche marinareIl galeone verde di San Marco non centrava il successo dal 2019 e si è imposto dopo una gara condotta sempre in testa davanti a Genova, galeone che ha dominato la gara nelle ultime quattro edizioni. gazzettadiparma.it

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