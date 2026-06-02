Nella giornata del 2 giugno 2026, si è svolta la 71a edizione della Regata delle Repubbliche Marinare nel fiume Arno. La competizione è stata vinta dal galeone verde, che ha concluso la gara davanti a Venezia, Genova e Pisa. La regata ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni storiche, con i concorrenti che si sono sfidati lungo il corso del fiume. La vittoria è stata decisa negli ultimi tratti della gara.

Al Galeone verde di Venezia la vittoria mancava dal 2019 nelle acque casalinghe. La manifestazione, tornata a Pisa dopo quattro anni, aveva preso il via nel primo pomeriggio con la regata femminile, dove le ragazze del Galeone rosso di Pisa si sono imposte su Venezia arrivata seconda, seguita da Genova e Amalfi. La barca di Genova è stata squalificata per avere toccato una boa. Le quattro imbarcazioni che rappresentano le Antiche Repubbliche Marinare si sono sfidate sulla distanza dei 1.000 metri le donne (partenza da ponte Solferino) e dei 2.000 metri gli uomini (partenza da ponte sull’Aurelia). Entrambe le competizioni si sono concluse alla Scalo dei Renaioli dove era stato allestito il palco per autorità e pubblico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Regata delle Repubbliche Marinare in Arno: vince Venezia davanti a Genova e Pisa

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