Otto bambini di età tra 1 e 14 anni sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana. La polizia ha riferito che l'evento è seguito a una lite domestica, e il responsabile è stato ucciso durante l'incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell'accaduto e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica.

Una lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria. Le vittime, di età compresa tra un anno e mezzo e 14 anni, sono state raggiunte dai colpi d'arma da fuoco intorno alle 6:00 del mattino. Il capo della polizia locale, Wayne Smith, ha confermato che il bilancio totale è di dieci persone colpite: oltre ai minori deceduti, due donne sono state ferite ma sono sopravvissute. «Siamo di fronte a una scena del crimine vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto», ha dichiarato Smith visibilmente scosso. La strage La violenza si è consumata in tre diverse aree della città, partendo dal quartiere di Cedar Grove.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media Usa: «Strage dopo una lite domestica». Morto il killer

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