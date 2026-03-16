Uccide la mamma dopo una lite per un tablet rubato | 14enne rischia l'ergastolo negli USA

Un ragazzo di 14 anni negli Stati Uniti è accusato di aver ucciso la madre durante una lite scoppiata per un tablet che sarebbe stato rubato a un cliente dell’attività di pulizie della vittima. La discussione si sarebbe innescata proprio a causa di quel dispositivo, portando all’omicidio. Il minorenne rischia ora l’ergastolo.

Alla base della lite, a quanto pare, ci sarebbe un tablet rubato a un cliente dell'attività di pulizie della vittima. Il quattordicenne ha dichiarato di aver già pensato in passato di ucciderla, "in particolare quando lei lo costringeva a fare cose che non voleva fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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