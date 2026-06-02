USA | proposta dazi al 25% sul Brasile per pratiche commerciali ingiuste
Gli Stati Uniti hanno annunciato una proposta di dazi al 25% sulle importazioni dal Brasile, accusando pratiche commerciali considerate ingiuste. La misura mira a rispondere a presunte pratiche che avrebbero alterato le condizioni di mercato. I settori più colpiti saranno quelli legati all’agricoltura e alle materie prime. La proposta arriva nonostante il paese abbia un surplus commerciale con il Brasile. La decisione dovrà essere approvata dalle autorità statunitensi e potrebbe influenzare le relazioni commerciali tra i due paesi.
Perché gli Stati Uniti propongono dazi nonostante il loro surplus commerciale?. Quali settori produttivi subiranno l'impatto diretto della nuova tariffa?. Come influisce la visita dei figli di Bolsonaro sulle decisioni economiche?. Cosa accadrà se il Brasile sposterà i suoi scambi verso la Cina?.? In Breve USA vantano surplus commerciale di 14 miliardi di dollari con il Brasile.. Esportazioni americane verso Brasile cresciute dell'11% raggiungendo 54,4 miliardi di dollari.. Audizione pubblica dell'ufficio del rappresentante commerciale prevista per il 6 luglio.. Dazi sezione 301 colpiranno aeromobili e minerali fondamentali del mercato brasiliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Jamil Chade: EUA ameaçam tarifa de 25% contra Brasil após investigação comercial
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