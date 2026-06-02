USA | proposta dazi al 25% sul Brasile per pratiche commerciali ingiuste

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno annunciato una proposta di dazi al 25% sulle importazioni dal Brasile, accusando pratiche commerciali considerate ingiuste. La misura mira a rispondere a presunte pratiche che avrebbero alterato le condizioni di mercato. I settori più colpiti saranno quelli legati all’agricoltura e alle materie prime. La proposta arriva nonostante il paese abbia un surplus commerciale con il Brasile. La decisione dovrà essere approvata dalle autorità statunitensi e potrebbe influenzare le relazioni commerciali tra i due paesi.